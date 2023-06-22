باريس.. ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 7:36 صباحاً

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة الفرنسية باريس. وتستضيف فرنسا اليوم وغدًا القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة دوليين. وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة "SDRs".

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