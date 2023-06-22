انت الان تتابع حسّن كفاءة تكييف منزلك واستهلاك الكهرباء.. "المسند": اليوم بداية "حر الانصراف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 8:29 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم الخميس الموافق 22 يونيو و3 نوء الدبران؛ هو بداية "حر الانصراف". وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حر الانصراف" يعني انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان؛ حيث قيل "لا حر إلا بعد الانصراف". وأضاف: "الشمس بإذن الله تدخل فلكيًّا برج التوأمين، وينتهي قِصَر الليل وطول النهار، ويبدأ الليل في الزيادة". ونصح "المسند" بتحسين كفاءة تكييف المنزل وخفض استهلاك الكهرباء؛ وذلك عن طريق تنظيف مرشحات (فلاتر) أجهزة التكييف من العوالق الترابية، والتي تحد من كفاءة التبريد وقوة دفع الهواء؛ وبالتالي تستهلك مزيدًا من الطاقة.

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