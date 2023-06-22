جوًّا وبرًّا وبحرًا.. الجوازات تعلن قدوم 1.499.472 حاجًّا من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 8:52 صباحاً

أعلنت المديرية العامة للجوازات، قدوم (1.499.472) حاجًّا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية؛ وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 3/ 12/ 1444هـ الموافق 21/ 6/ 2023م. وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1.435.014) حاجًّا منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (230.170) حاجًّا؛ فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (59.744) حاجًّا؛ في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4.714) حاجًّا. وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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