"تطوير": أكثر من 700 ألف مسجّل في النقل المدرسي بمختلف المناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 8:58 صباحاً

سجّل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والتربية الخاصة في مختلف مناطق المملكة، في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1445هـ. وقالت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي: جميع الطلبات ستخضع للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية؛ لضمان الاستفادة من الخدمة من قبل الفئات الأكثر حاجةً لها. وأضافت: فتح التسجيل في الخدمة للعام القادم جاء في وقت مبكر من العام الحالي لدراسة طلبات التسجيل، ودراسة مسارات الخدمة، بالإضافة إلى تأمين الحافلات المناسبة، وتجهيز أسطول النقل المدرسي من فحص الحافلات، والتأكد من جميع الجوانب التشغيلية، ومعايير الأمن والسلامة؛ إضافة إلى تدريب السائقين على برنامج القيادة الآمنة؛ لضمان تقديم الخدمة في اليوم الأول من العام الدراسي 1445هـ. يُذكر أن "رافد" فتحت التسجيل في خدمة النقل المدرسي على نظام "نور" الوزاري التابع لوزارة التعليم بتاريخ 20/ 8/ 1444هـ، وسيغلق باب التسجيل اليوم 4/ 12/ 1444هـ. وخصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات بمركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد [email protected]، أو عبر حساب رعاية العملاء على "تويتر" @Rafedcare، أو الموقع الإلكتروني.

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