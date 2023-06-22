انت الان تتابع شركة بريطانية تطرح "الهاتف الأكثر متانةً" في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 10:23 صباحاً

أعلنت شركة "جى سي بي" البريطانية المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة، عن دخولها إلى مجال الهواتف الذكية بإطلاقها هاتفين وصفتهما بأنهما "الأكثر متانةً في العالم"، يعملان بنظام تشغيل "أندرويد". وأوضحت الشركة، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتفيها الأكثر متانة هما "جى سي بي توتفون" و"جى سي بي توتفون ماكس"، ويتميزان بمقاومة الغبار والأتربة، وتحمّل الوجود تحت الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. ودعمت الشركة البريطانية هاتفيها بإطارات من البولي كربونات الصلبة وجهة خلفية من العناصر المعدنية القوية. وزودت الشركة البريطانية هاتفها بشاشة ذات قياس 5.7 بوصة للإصدار الأول و6.67 بوصة بدقة "إتش دي بلس" و"فول إتش دي بلس" للإصدار الثاني وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل. كلا إصداري الهواتف الأكثر متانة تم تزويدهما بطبقة حماية للشاشة من نوع "جوريلا جلاس" المحمية بحافة مطاطية لتوفير حماية إضافية من السقوط وواقيات شاشة زجاجية مطبقة مسبقًا. أما بالنسبة لبطاريات الهواتف، فالإصدار الأول يأتي ببطارية 4050 ميللي أمبير في الساعة، فيما يأتي الإصدار الأكبر ببطارية 12200 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يجعله واحدًا من أقوى بطاريات الهواتف الذكية في العالم. وسيتم طرح إصدار "جى سي بي توتفون" بسعر 300 جنيه إسترليني، فيما سيأتي إصدار ماكس بسعر 600 جنيه إسترليني، ومتوقع أن تبدأ عمليات بيعه في منتصف يوليو المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة بريطانية تطرح "الهاتف الأكثر متانةً" في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.