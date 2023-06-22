رئيس الإمارات يستقبل وزير خارجية إيران ويبحثان العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 10:24 صباحاً

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في أبوظبي. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

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