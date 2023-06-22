انت الان تتابع مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل 180 حاجًّا من مقدونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 10:26 صباحاً

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، 180 حاجًّا من حجاج ضيوف الرحمن القادمين من دولة مقدونيا، وسط تقديم أرقى الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن في مختلف مرافق المطار؛ بما يضمن راحتهم وصحتهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع. وفي صالة الحجاج، عبّر العديد من ضيوف الرحمن عن فرحتهم وسعادتهم فور وصولهم إلى أرض المملكة، وتسهيل إجراءاتهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وعبّر الحاج المقدوني سليمان دميري عن امتنانه الكبير؛ لما حظي به الحجاج المقدونيون من حفاوة الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بكل سهولة ويسر؛ داعيًا الله أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والأمان. وأشاد الحاج أزير أبو زكريا بالجهود والخدمات التي تقدّمها المملكة لحجاج وضيوف الرحمن؛ من توفير العربات المخصصة لكبار السن لتنقلهم بكل يسر للمواقع المخصصة لهم، وتقديم الضيافة للحجاج وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وتمكينهم من تأديتهم لفريضتهم بكل يسر.

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