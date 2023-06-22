انت الان تتابع فيديو.. "الرميان" يشارك الرئيس الفرنسي إحدى الجلسات المغلقة في قمة باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 10:27 صباحاً

شارَك محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحدى الجلسات المغلقة في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس. وتستضيف فرنسا اليوم وغدًا، القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وعدد من القادة الدوليين. وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة "SDRs".

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