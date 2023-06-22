انت الان تتابع إطلاق الإصدار الأول لدليل مواقع خدمات المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 10:59 صباحاً

‎أطلقت وكالة الرئاسة العامة للتخطيط والمبادرات والموهبة والابتكار وتحقيق الرؤية، الإصدار الأول لدليل مواقع خدمات المسجد النبوي؛ وذلك لإثراء تجربة الزائر من خلال معرفة المواقع وسهولة الوصول إليها. وتنقسم المواقع إلى عدة أقسام، خدَمية وثقافية وتوعوية وإرشادية وتعليمية، ويبلغ إجمالي عدد المواقع 52 موقعًا، منها 40 للرجال، و12 للنساء. وبيّنت الوكالة أن طريقة الوصول للمواقع تتم عبر الترميز الرقمي باركود.

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