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المملكة تستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على قرى فلسطينية بالضفة الغربية

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الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

رفض أعمال الترويع والتهريب

وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وتعرب المملكة عن تعازيها لاهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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