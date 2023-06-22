شكرا لقرائتكم اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة من 90 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اكتمل وصول برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، قدموا من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، البالغ عددهم 1300 حاج وحاجة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم باستضافتهم لموسم حج هذا العام 1444هـ، وكان في استقبالهم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عواد بن سبتي العنزي.

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وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة؛ استقبلتهم اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف، مقدمين لهم التهنئة بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفًا بالبرنامج، راجين لهم طيب الإقامة، وفق تسخير لكافة الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المشرف العام على برنامج الاستضافة.

اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

ثم توجه الحجاج عقب استقرارهم في الفندق، إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكف الضراعة لله – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – خير الجزاء على ما وجدوه من عناية واهتمام، وتوفير ما يحتاج إليه الحاج من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.

يذكر أن اللجان العامة بالبرنامج عملت على إنهاء مختلف الإجراءات والإعداد للضيوف، شملت مقار الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ وقت مبكر ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، إضافة إلى إعداد وتنفيذ البرامج اليومية للضيوف في مقر استضافتهم بمكة المكرمة، والمشاعر، لحين عودتهم إلى بلادهم.