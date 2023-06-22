ضبط 1.242.740 قرص أمفيتامين مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بالمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 11:29 صباحاً

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1.242.740) قرص أمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة، والقبض على (7) متهمين، وهم (4) مقيمين من الجنسية المصرية و(3) مواطنين. وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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