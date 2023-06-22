أوكرانيا تقصف جسرًا يربط بين جزيرة القرم وخيرسون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 11:34 صباحاً

أعلنت السلطات الروسية اليوم (الخميس)، عن تعرض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيا، لأضرار في ضربة أوكرانية. وقال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف: "خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا، والسلطات تجري مسحًا للأضرار"، وفقاً لـ"فرانس برس". ويربط هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو العام 2014 وجزء من منطقة خيرسون الأوكرانية تحتله القوات الروسية.

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