شاهد.. كيف سخرت "جوجل" من هاتف "آيفون 14 برو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 11:37 صباحاً

سخرت شركة "جوجل" الأمريكية في أحد حملاتها الإعلانية لهاتفها الأحدث "بيكسل 7 برو" من إصدار منافستها "أبل" الأمريكية الأبرز "آيفون 14 برو". ويظهر الإعلان هاتف "آيفون 14 برو" وكأنه يشعر بالغيرة من هواتف "بيكسل" خاصة يتعلق بتقنيات الصوت لديه أو تصنيات التصوير الفلكي. ويبدو من الإعلان هاتف "آيفون" وهو ينظر بغيرة لهاتف "بيكسل" وهو يلتقط صور النجوم المرصعة في السماء، بينما يكافح هاتف آيفون باستخدام ضوء الفلاش لالتقاط صور ليست بنفس الجودة. كما يظهر في مشهد آخر، هاتف آيفون، وهو يخشى من التعرض لشبكات "واي فاي" العامة لأنه لا يقوي على تقنية "في بي إن" مثل هواتف "بيكسل"، وهو ما يجعله عرضة لهجوم القراصنة من كل مكان بعكس هواتف "بيكسل". وفي لقطة أخرى تجد أن هاتف آيفون توقف عن العمل بصورة مفاجئة بسبب نفاد البطارية سريعًا، بينما هاتف "بيكسل" يمكن شحنه لاسلكيًا عكس هواتف آيفون. وفي مشهد آخر نرى أيضًا هاتف "بيكسل 7 برو" يتحرك بعيدًا للسماح بتسليط الضوء على هاتف "بيكسل فولد"، فيما هاتف آيفون كأنه يتحدث إلى نفسه بلون مختلف فقط.

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