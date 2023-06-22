"الأرصاد": درجة الحرارة في مكة المكرمة اليوم "44"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الخميس.

وقال المركز إن درجة الحرارة في مكة المكرمة "44"، وفي منى "44"، وفي عرفات "45، وفي مزدلفة "45"، بينما ستكون الرطوبة في مكة المكرمة "40" وفي منى "40"، وفي عرفات "35" وفي مزدلفة "35".

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