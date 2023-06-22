انت الان تتابع أحد ضيوف "خادم الحرمين".. قصة رؤيا قادت قسيسًا و100 ألف مسيحي من أتباعه للإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 11:54 صباحاً

أكد إبراهيم رشمون أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج أن سبب إسلامه رؤيا في المنام تكررت لعدة مرات تدل على تغيير الزي الذي يرتديه إلى لبس الإسلام والهداية، حتى دخل الإسلام في مشهد مهيب، وأشهر معه أتباعه البالغ عددهم نحو 100 ألف مسيحي إلى دين الإسلام الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة، مشيدًا بجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال في العالم. جاء ذلك خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يستضيف البرنامج في هذا العام 1444هـ أكثر من 1300 حاج وحاجة من 90 دولة من مختلف دول العالم. وقال "رشمون": عملتُ قسيساً في الكنيسة في قرية بجنوب إفريقيا نحو 15 عاماً، وكنت أدعو الناس للديانة المسيحية، ويزيد أتباعي على 100 ألف مسيحي. وأضاف أنه ذات ليلة رأى رؤية تدل على تغيير الزي الذي يرتديه إلى زيّ المسلمين. وأردف: تكررت الرؤية حتى هممتُ بالدخول إلى الإسلام، وقبل ذلك لم أقابل يوماً أي مسلم، ولم أناقشه عما يتعلق بالإسلام والمسلمين. وتابع "رشمون": "أعلنتُ الإسلام في الكنيسة في مشهد مهيب بحضور 100 ألف مسيحي الذين أعلنوا الإسلام عقب إشهاري، وكان ذلك قبل 90 يوماً أي قبل ثلاثة أشهر، ولم أتوقع يوماً أن أسلم؛ لأني لم أفكر به، ولكن الله هداني وأخرجني من الظلمات إلى النور". وعن استضافته للحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحجّ قال "رشمون": الحج حلم كل مسلم وخاصة حديثي الإسلام، حيث رأيت الكعبة لأول مرة في حياتي، ولقد شعرت بإحساس يعجز اللسان عن التعبير عنه، والفضل في ذلك يعود إلى الله عز وجلّ ثم بدعم وجهود قيادة المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. ورفع إبراهيم رشمون من جنوب إفريقيا الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، وقال: الشكر موصول لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته في تقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف خادم الحرمين، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل سوء ومكروه.

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