انت الان تتابع "شولتز": حذرت الصين من استخدام القوة لتغيير الوضع في تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 11:59 صباحاً

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الخميس)، أنه حذر الصين خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الأسبوع الجاري، من استخدام القوة لتغيير الوضع في تايوان. وفي كلمة أمام البرلمان الألماني، قال "شولتز": "نرفض بشكل حازم أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الأوضاع في بحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي بالقوة، وخاصة في حالة تايوان"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف: "نحن قلقون أيضاً بشأن أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون في الصين".

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