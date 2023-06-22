بهدف التسهيل والتنظيم.. "البيئة" تتيح خدمة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 1:10 مساءً

أتاحت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، خدمةً إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنيًّا في جميع مُدن المملكة؛ بهدف تسهيل وتنظيم مواعيد الذبح. وأوضحت أن الخدمة تتيح للمستفيدين اختيارَ المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، وذلك من خلال بوابة "نما" الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: https://naama.sa/Services/DetailsEncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D . وتهدف الخدمة إلى تنظيم عمل المسالخ، وتقليل وقت الانتظار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، والإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وحوكمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة. يُشار إلى أن الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة، تقوم بجولات رقابية مكثّفة على أسواق النفع العام والمسالخ المعتمدة في جميع مدن المملكة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.

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