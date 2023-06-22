"القرني" ينال الماجستير في القانون الإداري من جامعة الإمام

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل سعد بن مرعي القرني ‏على درجة الماجستير في القانون الإداري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.

"الخليج 365" تُهنّئ "القرني" وتتمنّى له دوام النجاح والتوفيق.

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