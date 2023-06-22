انت الان تتابع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يلتقي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ اليوم، وزير الأراضي والبُنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية السيّد وان هي ريونق، في مقر الوزارة بالرياض، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من كبار المسؤولين.

واستعرض الجانبان أُطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في القطاعين البلدي والإسكاني ومجالات المُدن الذكية، وأهمية استمرار العمل وفق بنود البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين الطرفين مطلع يناير 2023 في الرياض، إضافة إلى مراجعة المشاريع المشتركة بين الوزارتين وتبادل المعلومات حول عدد من المشروعات الجديدة التي تشرف عليها "البلدية والإسكان".

وناقش اللقاء فرص مشاركة الجانب الكوري في معرض سيتي سكيب جلوبال الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة 10-13 سبتمبر المقبل، حيث تم توجيه الدعوة للشركات العقارية الكورية للمشاركة في هذا الحدث الذي يعد من أكبر الفعاليات في مجال التطوير العقاري في الشرق الأوسط.

وشهد الجانبان مراجعة التقدم الذي أحرزته مجموعة العمل في (التوأم الرقمي، وchatGPT، والخدمات السحابية والخرائط)، والتي تم إنشاؤها منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، إضافة إلى متابعة أعمال المذكرة الموقعة بين (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الاستثمار وNAVER).