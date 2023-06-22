ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 2:34 مساءً

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في باريس. وقد شهد سمو ولي العهد الافتتاح الرسمي للقمة. وتتناول القمة التي ستستمر أعمالها يومي 22 ـ 23 يونيو مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية. حضر القمة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

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