انت الان تتابع سكان "حرازات جدة" يطالبون الجهات المختصة بإنقاذهم من التشوّه البصري والعمالة المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 2:44 مساءً

اشتكى عددٌ من سكان حي الحرازات بجنوب شرق جدة، من كثرة العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتجمّعهم بأحواش تشكّل مضايقات على السكان وإزعاجًا وفوضى. وأكّد الأهالي أن وافدين من الجنسية الباكستانية يقودون دبابات ذات الأربع كفر، ويوهمون السكان بأنهم يبحثون عن سكراب، لكن تواجدهم بالحي أصبح يشكل خطرًا، مشيرين إلى أن شوارع الحي تحوّلت إلى فوضى عارمة وتشوّه بصري. وطالب السكان الجهات المختصة باتخاذ التدابير العاجلة لمعالجة الوضع الذي يعيشه الحي حاليًّا.



كانت هذه تفاصيل خبر سكان "حرازات جدة" يطالبون الجهات المختصة بإنقاذهم من التشوّه البصري والعمالة المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.