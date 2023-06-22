انت الان تتابع منذ بداية موسم الحج.. رئاسة البحوث العلمية تستقبل أكثر من 9 آلاف فتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أكثر من تسعة آلاف فتوى منذ بداية موسم حج هذا العام 1444 حتى اليوم الثالث من ذي الحجة؛ وذلك لإجابة المستفتين من الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج، وذلك بمشاركة سماحة المفتي العام للملكة، وأعضاء اللجنة الدائمة، ومفوضي الإفتاء بالمناطق.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد بن محمد السعدون حرص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء على استقبال الفتوى من المستفتين حيث تستقبل الرئاسة الفتوى المباشرة في مقرها بمكة المكرمة.

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