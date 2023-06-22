انت الان تتابع وفق الاحتياج والمفاضلة.. تعليم سراة عبيدة يعتمد النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 3:01 مساءً

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. حسن بن محمد العلكمي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 في كافة المراحل الدراسية . وتمنى "العلكمي" لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدماً شكره لمنسوبي ومنسوبات إدارة شؤون المعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة في إنجاز حركة النقل الداخلي بالوقت المحدد. من ناحيته، أكد مدير إدارة شؤون المعلمين والمعلمات سعيد بن أحمد الوهابي، أن الحركة راعت تحقيق رغبات المعلمين والمعلمات حسب الاحتياج والمفاضلة، علمًا بأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور". وأوضح "الوهابي" أنه يمكن تقديم التظلمات على نتيجة الحركة عبر حساب المعلم والمعلمة في نظام "نور" ولمدة ثلاثة أيام من تاريخه.

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