نائب أمير الشرقية يوجّه بالتحقيق في واقعة مشاجرة طلاب في إحدى المدارس الثانوية بالقطيف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 3:03 مساءً

وجّه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالتحقيق في واقعة مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف. وشمل التوجيه معرفة جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة المتسبّبين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حدّ لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك العام والانضباط في المدارس. وقد باشرت إدارة التعليم "والجهات المختصة" في المنطقة الشرقية؛ التحقيق في الحادثة؛ للعمل على إعداد تقرير متكامل عنها، ورفعه لنائب أمير المنطقة الشرقية.



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