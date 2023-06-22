أستراليا ترافق السعودية إلى ربع نهائي كأس أسيا للناشئين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 3:04 مساءً

تمكّن منتخب أستراليا من الحصول على بطاقة التأهّل للدور ربع النهائي، بعد فوزه على طاجيكستان 2-0، يوم الخميس، على استاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند. وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي تمكّن منتخب أستراليا من تسجيل هدفَي الفوز خلال الشوط الثاني، عن طريق: دانيال بيني "64"، وناثان اماناتيديس "90+9". وشهدت المباراةُ الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الخميس أيضًا؛ فوزَ السعودية على الصين 3-0 على استاد مدينة تشونبوري. وتصدّرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لأستراليا، ونقطة لكلٍّ من: طاجيكستان، والصين؛ حيث حصلت السعودية وأستراليا على بطاقتَي التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي. وفي الدور ربع النهائي يلتقي منتخب السعودية مع ثاني المجموعة الرابعة، في حين تتقابل أستراليا مع صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة.

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