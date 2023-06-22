انت الان تتابع أخضر الصالات إلى جانب منتخبات إندونيسيا وأفغانستان ومكاو في تصفيات كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 4:25 مساءً

أجريت، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة إندونيسيا خلال شهر أكتوبر المقبل، المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024. وأسفرت القرعة عن وقوع "أخضر الصالات" في المجموعة B، بجانب منتخبات: إندونيسيا، وأفغانستان، ومكاو. يذكر أن قرعة تصفيات آسيا لكرة قدم الصالات ستشهد مشاركة 31 منتخبًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، يتأهّل منتخب واحد من كل مجموعة، وأفضل 7 منتخبات يحصلون على المركز الثاني، بالإضافة إلى منتخب الدولة المستضيفة لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024.

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