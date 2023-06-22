"النقل": أكثر من 8.5 آلاف عملية فحص رقابية بمكة والمدينة وهذه نتائجها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 4:35 مساءً

أجرت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الثاني من ذي الحجة أكثر من (8.5) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت خلال حملاتها أكثر من (1.8) ألف مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 86%. وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة سائق، وبطاقة التشغيل للمركبة، ووضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة، إضافة إلى عدم وجود وثيقة نقل لشاحنات نقل البضائع. وأوضحت الهيئة أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ وبهدف ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمن الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسك الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم. وتواصل الهيئة مهامهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ وميسرٍ. كما تحرص على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.

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