انت الان تتابع إنقاذ حياة حاجّ ستيني أوزبكي من جلطة قلبية في طبية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 4:39 مساءً

نجح فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة في إنقاذ حياة حاجّ ستيني من جمهورية أوزباكستان، بعد أن شاءت إرادة الله أن يصاب بجلطة قلبية دخل على إثرها إلى قسم الطوارئ في مستشفى النور في العاصمة المقدسة. وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة للحاجّ في مستشفى النور؛ حيث اتضح من خلالها تعرضه لجلطة قلبية حادّة؛ الأمر الذي استدعى نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية. وفور استقبال الحالة، والاطلاع على جميع التقارير الطبية، قرّر الفريق الطبي إجراء عملية تركيب دعام شرياني للقلب، تكللت ولله الحمد بالنجاح، وبعد استقرار الحالة بمتابعة الجهاز الطبي غادر المستشفى؛ ليتمكّن من إكمال مناسك الحج.

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