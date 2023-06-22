الهلال يستعدّ لتقديم عرض فلكي للتعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 4:47 مساءً

كشف الإعلامي التركي أكرم كونور، عن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال الإعلامي التركي المتخصّص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين: إن إدارة الهلال تفكّر في تقديم عرض فلكي للحصول على لاعب مانشستر سيتي، خلال الموسم الجديد. وأفادت شبكة "footmercato" الفرنسية بأن سيلفا يفضّل الانضمام إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان، الفريقين اللذين يتنافسان عليه منذ عدة أشهر. يلعب برناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، الذي لعب له فى الفترة من 2015 وحتى 2017.

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