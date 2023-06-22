منظمة الصحة العالمية: انخفاض نسبة وفيات الحوادث في السعودية 35% عام 2021

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 5:01 مساءً

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية بنسبة 35%، خلال الخمس السنوات الماضية. وأوضحت المنظمة أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311، وانخفض هذا الرقم إلى 6651 عام 2021؛ حيث يؤكد ذلك على النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030. وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعمها المستمر، تضافرت الجهود من كافة الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، والتي تضم: وزارة الداخلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والإعلام، والتعليم، والشؤون البلدية والإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، إضافة إلى مستشار الديوان الملكي؛ تحقيقًا للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50٪.

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