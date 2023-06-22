بالأسماء.. "الحسن" يعتمد حركة نقل وتكليف مديرات الروضات بشقراء

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن، اليوم الخميس، حركة النقل لمديرات ووكيلات المدارس لجميع المراحل الدراسية "ابتدائي ومتوسط وثانوي"، ومديرات الروضات للعام الدراسي 1445هـ.

وتَضمنت حركة النقل، تجديد التكليف لـ عدد من مديرات ووكيلات المدرسة، وتكليف مديرات ووكيلات مدارس جدد، ونقل داخلي لعدد منهن، إضافة إلى تكليف مديرات للروضات، وكانت الأسماء كالتالي:

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