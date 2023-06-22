"آل الشيخ" يوجّه بتضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة تذكيرًا لقاصدي الحج بالتوقّي من ضربات الشمس

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة، بتضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة 5/ 12/ 1444هـ تذكيرًا لقاصدي الحج بالتوقّي من ضربات الشمس؛ حفظًا للنفس التي تعدّ إحدى الضرورات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها.

جاء ذلك بناءً على طلبٍ من وزارة الصحة، وأن يكون ذلك ضمن الوصايا والتوجيهات الشرعية الموجّهة من خطباء الجوامع لحجاج بيت الله الحرام.

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