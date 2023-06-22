مسلي آل معمر رئيسًا لنادي النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 5:48 مساءً

أُقيمت، اليوم الخميس، الجمعيةُ العمومية، وذلك في مقرّ النادي؛ حيث تم خلالها إعلانُ فوز قائمة الأستاذ مسلي آل معمر برئاسة مجلـس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، لمدة سنة واحدة. بدأ التصويت واختيار رئيـس وأعضاء مجلـس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، الساعة الرابعة عصرًا، وفي الساعة السابعة والنصف كانت بداية انعقاد الجمعية العمومية بمقرّ النادي، بحضور الأعضاء المخولين لحضور الجمعية، وبدأ احتساب النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين، وإلكترونيًّا للأعضاء الأساسيين.

اختتمت الجمعية العمومية في الساعة 7:40 مساء، بإعلان فوز قائمة الأستاذ مسلي آل معمر، بمجموع 878،580 ألف صوت، مقابل 290 ألف صوت للأستاذ ثامر اليمني.



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