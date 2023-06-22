انت الان تتابع تمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 5:50 مساءً

أصدر وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الخميس، قرارًا بتمديد تكليف خالد بن عايض عسيري مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة عسير لمدة عام. وقال "عسيري": "نسأل الله تعالى، أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويعزها ويديم أمن ورخاء وازدهار وطننا الغالي". ورفع مدير عام صحة عسير، جزيل الشكر والتقدير لأمير عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، على ما يحظى به القطاع الصحي في المنطقة من دعم مستمر ومتابعة دقيقة منه؛ لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة. كما تقدم بالشكر والتقدير إلى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على هذه الثقة وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعمٍ متواصل منه ومتابعة دؤوبة، لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية على مستوى المنطقة، والإسهام الفاعل في تقدم الخطوات التحولية وتحقيق المستهدفات المأمولة. وفي الختام سأل الله تعالى، له التوفيق والسداد في أداء الواجب الذي كُلف به لخدمة المستفيدين على أكمل وجه.

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