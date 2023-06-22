انت الان تتابع فيديو.. "وزير الحج" محذراً: رصدنا بعض محاولات الاحتيال.. و"نسك" المنصة الوحيدة للتقديم من الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وقال في #المؤتمر_الصحفي_الحكومي الذي عقده اليوم بالعاصمة الرياض: " الميزة في حج هذا العام أنه لن يكون هناك قيود على العمر، وأنا شاهدت مجموعة من الحجاج أعمارهم فوق ال100 عام، نسأل الله أن يتم لهم حجهم بصحة وعافية".

ولفت وزير الحج إلى انخفاض تكلفة أسعار حجاج الداخل ضمن النطاق الاقتصادي، وقال: "بالنسبة لحجاج الداخل هذا العام، رأينا انخفاضاً في أسعار الباقة الاقتصادية لحجاج الداخل تبدأ من 3984 ريالاً، والميزة أن هذا المبلغ يدفع على 3 دفعات".

وشدد وزير الحج على أن منصة "نسك" الإلكترونية هي المنصة الوحيدة للتقديم على الحج من الداخل وعلى أنه لا توجد أي منصة غيرها.

وحذر في هذا الصدد من رصد بعض محاولات الاحتيال، مبيناً انه "تم التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل معهم وإيقافهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، لذلك أوكد لكل من ينوي أداء فريضة الحج أن يتم ذلك من خلال التقديم على منصة " نسك" الموحدة لحجاج الداخل".