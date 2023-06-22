انت الان تتابع تطورات جديدة في مفاوضات الهلال مع المدربين لوبيتيغي وأليغري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 7:22 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال مع المدربين، للتعاقد مع أحدهما لتولى القيادة الفنية للفريق، خلال الموسم الجديد. وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" إن إدارة الهلال عاودت الاتصال مرة أخرى، بالإسباني جولين لوبيتيغي مدرب نادي وولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي، مشيرًا إلى أن المحادثات تبدو إيجابية حتى الآن، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء. وأفاد "غاليتي" بحسابه الرسمي عبر "تويتر" بأن الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، مازال هدفًا للهلال، ولكنه لم يرد، حتى الآن على اقتراح النادي السعودي الذي تلقاه منذ أيام. وكانت إدارة الهلال قد وضعت أسماء العديد من المدربين العالميين، للتعاقد مع أحدهما، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل من منصبه بنهاية الموسم الماضي. وتولى جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 56 عامًا، تدريب وولفرهامبتون في نوفمبر 2022، قادمًا من تدريب إشبيلية الإسباني الذى تولى قيادته في الفترة من 2019 وحتى 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في مفاوضات الهلال مع المدربين لوبيتيغي وأليغري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.