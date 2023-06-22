انت الان تتابع تزكية أنمار الحائلي رئيساً لنادي الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 7:42 مساءً

أعلنت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد مساء يوم الخميس فوز قائمة أنمار الحائلي بالتزكية كأول مجلس إدارة لمؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية. وضمت قائمة رئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية كلاً من: أنمار الحائلي رئيساً، أحمد عصام كعكي مرشح نائب الرئيس، عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب عابد، ممدوح عايد عويد الحربي، فيصل صالح علي التركي أعضاء مجلس الإدارة. وستستقبل لجنة الانتخابات الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية غداً الجمعة ولمدة 24 ساعة. وشارك في الجمعية العمومية حضوريًا الأعضاء من حاملي العضوية "الذهبية والفضية والبرونزية" فيما حضر عن بعد الأعضاء من حاملي العضوية الأساسية والراغبين في الحضور عن بعد من حاملي فئات العضوية الأخرى.

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