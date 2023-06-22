شكرا لقرائتكم السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسته وعضوية المساعدين والوكالات الميدانية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة مع الرئاسة في الميدان لتعزيز مكامن القوة وتجويد الخدمات وفق أطر معيارية محوكمة والتعامل مع التحديات بشكل مباشر وسريع وعن كثب لتحقيق أقصى مستويات الراحة لضيوف وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف في الحرمين الشريفين.

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هدف إنشاء المجلس الميداني

وأكد الشيخ السديس أن الهدف الرئيسي لإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد الحرام والمسجد النبوي هو لاتخاذ القرارات الفورية ومعالجة التحديات التي قد تطرأ ميدانيًا فضلًا عن تعظيم أنسنة الخدمات وتفعيل الجوانب التقنية لتسهيل المناسك للمعتمرين والمصلين وإثراء تجربتهم بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن المجلس الميداني للمسجد الحرام والمسجد النبوي سيعقد أول اجتماع له يوم الأحد القادم مواكبة لقدوم الأعداد المليونية إلى المسجد الحرام، وهذا ينبثق من فكرة تكريس العمل الميداني والاقتراب من احتياجات ومتطلبات حجاج بيت الله الحرام في الحرمين وتوفيرها على الفور وبدون تأخير ولتنفيذ خطط الرئاسة ميدانيًا وتحقيق أفضل منطومة للخدمات والتميز التشغيلي وفق الرؤية 2030 والحوكمة وقياس الأثر والعمل بدقة ومعالجة التحديات وتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وتسخير كل الإمكانات والتقنيات الحديثة لخدمتهم.

العناية بالحجاج

ولفت الرئيس العام إلى أن محورية الضيف والعناية باحتياجاته، والمراقبة والحوكمة لكل الخدمات المقدمة، والتدقيق والجودة لتقديم أرقى الخدمات لزوار الحرمين والتكامل والتنسيق مع كل القطاعات ذات العلاقة ستكون من أولويات هذا المجلس الميداني في الحرمين.