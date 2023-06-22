8 طائرات لتقديم الخدمة الإسعافية للحجاج

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الرياض - محمد الوسيري - خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع “اقوستا 139” لتقديم الخدمة الإسعافية للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأضافت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.

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8 طائرات

من جانبه، أوضح قائد الإسعاف الجوي بالهلال الأحمر الكابتن سامي الزهراني في حديثه لـ “العربية”، أنه منذ انتهاء موسم الحج الماضي تم الاستعداد بالمشاركة لهذا العام بـ 8 طائرات منها 4 طائرات سترافق الحجيج القادمين عبر المنافذ البرية في الشرقية والرياض والمدينة المنورة وجازان وعسير، و4 طائرات مشاركة داخل المشاعر المقدسة عند قدوم الحجاج إلى مكة المكرمة لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة.

معدل الاستجابة

وأضاف أن معدل استجابة البلاغ منذ إقلاع الطائرة 10 دقائق ، لكن الهلال الأحمر وصل لمتوسط زمن استجابة يقدر بـ 7 دقائق.

ولفت إلى أن الإسعاف الجوي باشر 23 حالة خلال موسم الحج الماضي وتم نقلها لمستشفيات العاصمة المقدسة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم إسعافها 985 حالة منذ انطلاق الإسعاف الجوي في مواسم الحج وتحديدًا عام 2010م.