شكرا لقرائتكم انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية بنسبة 35% خلال الـ5 سنوات الماضية.

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عدد الوفيات

وأوضحت أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311، وانخفض هذا الرقم إلى 6651 عام 2021، حيث يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعمها المستمر، تضافرت الجهود من جميع الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية؛ وذلك تحقيقًا للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%.

إستراتيجية الطرق

وفي وقت سابق، أعلن الكاتب والمختص في السلامة المرورية صالح الغامدي، أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف خفض معدل الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف.