خدمات الإنترنت للحجاج جاهزية واستعدادات بأعلى المعايير

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الرياض - محمد الوسيري - بالتزامن مع موسم الحج هذا العام، تتضافر كافة الجهات المعنية في السعودية، لخدمة ضيوف الرحمن، وفق خطة تشغيلية محكمة بأعلى المعايير، من بينها توفير خدمات الإنترنت للحجاج؛ لسهولة التواصل ولضمان أداء الحجاج مناسكهم وعباداتهم في سهولة ويسر وأمن وأمان، خاصة في ظل عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا حيث يتوقع وصول أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج.

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خدمات الإنترنت للحجاج

ولتوفير خدمات الإنترنت للحجاج بأعلى المعايير التقنية، تتنافس الشركات المحلية وغير المحلية لتقديم باقات مناسبة للحجيج في مثل هذه الأيام، حيث يتوافد على السعودية يوميًّا الآلاف وسط أجواء روحانية وشوق ومحبة لأداء مناسك الحج، فيما ينتظر ذووهم من شتى بقاع الأرض للاطمئنان عليهم وعلى صحتهم، حتى ينتهوا من مناسكهم ويعودوا إليهم بسلام.

2 مليون حاج

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح الربيعة أنه مع جائحة كورونا توقف الحج بالأعداد الطبيعية، فحج عام 1441 كانت الأعداد في حدود 1000 حاج، وفي عام 1442 أصبحت 60 ألف حاج، وفي عام 1443 تجاوزت 900 ألف حاج.

لا قيود على أعمار الحجاج

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

سرعة الإنترنت

جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أصدرت تقرير– مقياس- للربع الأول من عام 2023م لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في السعودية، وذلك بهدف تعزيز التنافسية في السوق المحلي، ورفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في القطاع مـن خلال تمكين المستثمرين والمهتميـــن من الاطلاع علـــى مؤشـــرات أداء القطاع في المملكة.

وقارن التقرير بين مؤشرات الربع الأول من العام 2023م لمتوسط سرعات التحميل والرفع وزمن الاستجابة لدى مقدمي الخدمة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، وزمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في السعودية.