شكرا لقرائتكم الحرم المكي يتهيأ لاستقبال أول جمعة في ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد متحدث رئاسة الحرمين الشريفين هاني حيدر، استعداد وجاهزية الحرمين الشريفين لأول جمعة في ذي الحجة.

جاهزية واستعداد

وأوضح حيدر في لقاء مع قناة الإخبارية، أن الحرم المكي سيكون مهيأً لصلاة الفجر، واستقبال ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة على مدار الساعة.

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وأعرب حيدر عن سعادة البالغة بوفود الحجيج إلى البيت العتيق ويؤدون مناسكهم بيسر وسهولة، وعلى وجوههم مشاعر السرور والفرحة بكافة الجهود المبذولة لخدمتهم.

خدمات معيارية

تحولت منظومة رئاسة الحرمين الميدانية وإدارة الحشود والتفويج والمنظومة الأمنية والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لخلية نحل وحراك متواصل ميداني، استعدادًا لتنفيذ خطة استقبال الأعداد المليونية المتوقعة لحجاج بيت الله الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا وفق خدمات معيارية وتميز تشغيلي وحوكمة الأداء وتعظيم التقنية الذكية لتسهيل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوجهون لمكة خلال الأيام القليلة القادمة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

أحدث التقنيات

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن الذين سيفدون لأداء صلاة الجمعة غدًا، مؤكدًا أن رئاسة الحرمين جندت 14 ألفًا من منسوبي الرئاسة والآلاف من عمال النظافة والتطهير ضمن الفرق الميدانية التشغيلية؛ مستخدمة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وضبط خطة التفويج بانسيابية عالية والحيلولة دون حدوث اختناقات بتناغم كامل مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح تنفيذا للخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين لموسم الحج الحالي تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

وقال الرئيس العام: استمرارًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، أنهت منظومة الحرمين استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لصلاة الجمعة، بتضافر الجهود مع شركاء النجاح والتناغم مع المنظومة الأمنية وفق الخطط المعدة ووفق حوكمة بكامل الخدمات لراحة وطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام لكي يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.