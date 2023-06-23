انت الان تتابع متحدث "الالتزام البيئي": لدينا أكثر من 1500 مفتش على مدار الساعة لتقييم المنشآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 8:27 مساءً

قال سعد المطرفي، المتحدث الرسمي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إن لدينا طرقًا عديدة لتوعية الحجاج بالمخاطر البيئية وتوجيههم بالاحتياطات اللازمة. وقال المتحدث الرسمي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر قناة السعودية ومن ضمن المهام التي يعمل عليها المركز استقبال البلاغات البيئية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة واتخاذ الإجراءات المناسبة معها، وكذلك زيارات التفتيشية. وأضاف: "لدينا أكثر من 1500 مفتش على مدار الساعة لتقييم المنشآت والتزامها بالمعايير البيئية ورصد مستويات الضوضاء ومراقبة جودة الهواء والماء والتربة مما ينعكس ذلك على خدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة".

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