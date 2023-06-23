"تجارة حائل" تؤكد أهمية توثيق المتاجر الإلكترونية وتبث رسائل توعوية لأصحابها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 8:38 مساءً

بدأ فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، ببث رسائل توعوية خاصة بمجال التجارة الإلكترونية، وذلك عبر الصحف الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي للمؤثرين بالمنطقة. واستهدفت الرسائل التوعوية قطاع المستهلك وقطاع الأعمال، واحتوت على أهمية توثيق التاجر متجره الإلكتروني في "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي، وذلك لضمان ثقة العميل فيه. كما احتوت الرسائل على شروط توثيق المتجر، والتي تتمثل بأهمية وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري. وجاءت هذه الرسائل لضمان الموثوقية في تعاملات المتاجر المالية، ولتجنب المشتري الوقوع في شرك عمليات النصب والاحتيال. الجدير ذكره أنه يمكن للتاجر التقدم لتوثيق متجره عبر: https://business.sa

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