انت الان تتابع أمين جدة يدشن أكبر لوحة جدارية صديقة للبيئة باستخدام أغطية البلاستيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 8:46 مساءً

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم الخميس أكبر جدارية باستخدام أغطية البلاستيك على مساحة 383 متراً مربعاً، وذلك بحي الحمراء شارع الكورنيش الأوسط. وتفصيلاً، تأتي فكرة "الجدارية " التي صممتها الفنانة خلود الفضلي بالاعتماد على "الأغطية البلاستيكية" بما يتوافق مع طموحات رؤية السعودية 2030 لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، والسعي للقضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية. وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة أن اللوحة صممت بمساحة إجمالية بلغت 383 متراً مربعاً واستغرق العمل بها لمدة 8 أشهر بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة، حيث قاموا باستخدام 500 ألف غطاء بلاستيكي في تنفيذ هذه اللوحة. وأشار "حمودة" إلى أهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية تشجيعًا ودعمًا في المحافظة على البيئة من خلال الأعمال والمبادرات المجتمعية والتوعوية وذلك لتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى المجتمع في المحافظة على البيئة من خلال مشاركتهم في هذه الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر أمين جدة يدشن أكبر لوحة جدارية صديقة للبيئة باستخدام أغطية البلاستيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.