العليان يتوج بفضية السباحة في الألعاب العالمية ببرلين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 9:05 مساءً

تُوج سباح المنتخب السعودي محمد العليان أمس الخميس، بالميدالية الفضية في منافسات 50 مترًا ظهر، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية الصيفية الـ16 للأولمبياد الخاص المقامة حاليًّا في العاصمة الألمانية برلين. ونال العليان الفضة بحلوله ثانيًا في السباق، محققًا الميدالية الخامسة للمنتخبات السعودية في الدورة " ذهبيتان - فضية - برونزيتان". وعبَّر السباح محمد العليان عن سعادته الكبيرة بتحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في هذه الدورة العالمية، مؤكدًا أن تركيزه منصب حاليًّا على تحقيق الإنجازات وتسجيل أرقام شخصية جديدة، الأمر الذي ساعده على الظهور بشكل مميز في السباق ونال على إثر ذلك الفضة. يذكر أن المنتخبات السعودية تواصل مشاركتها في الدورة، حيث خاض منتخب الكرة الطائرة 3 مواجهات ضد (تنزانيا وهنغاريا وجامايكا)، ضمن الدور التمهيدي، كان الفوز من نصيبه في اثنتين فيما خسر واحدة، كما تغلب منتخب كرة السلة على نظيره الإيطالي، كذلك لعبت تصفيات كرة اليد التي شارك بها منتخبا السيدات والرجال.

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