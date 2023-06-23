انت الان تتابع "المركز الوطني للفطرية": 3 اشتراطات لتسجيل الكائنات المعروضة في المحال مجهولة المصدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 9:07 مساءً

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الاشتراطات العامة لبيع الكائنات الفطرية غير النظامية إذ يقوم الشخص بتقديم طلب رخصة لبيع كائنات منتجات فطرية مرفق به نسخة من موافقات الجهات ذات العلاقة لممارسة النشاط (السجل التجاري، رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان). وتابع أنه في حال كون الكائنات المنتجات الفطرية المعروضة في المحال مجهولة المصدر يجب تسجيلها في منصة فطري وفقًا لآلية تصحيح تتضمن أولاً تقديم شهادة من عيادة بيطرية معتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بخلو الكائن المراد تسجيله من الأمراض، بالإضافة إلى معلومات الكائن (الجنس، العمر، الاسم العلمي، رقم الأداة التعريفية)، وثانيًا أن يحتوي الكائن المراد تسجيله على أداة التعريف وفقًا للضوابط الخاصة بأدوات تعريف عن الكائن، وثالثًا ألا يقل عمر الكائن المراد تسجيله ثلاثة اشهر. ‏وأشار المركز الوطني إلى أنه لن يتم تصحيح وضع الكائنات المفترسة والأنواع الغازية والأنواع المحلية الممنوع صيدها والأنواع المدرجة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس ويلزم التنسيق مع المركز لتسليمها تجنبًا لأي مسألة قانونية تنتج عن اقتنائها.

كانت هذه تفاصيل خبر "المركز الوطني للفطرية": 3 اشتراطات لتسجيل الكائنات المعروضة في المحال مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.