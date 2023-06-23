انت الان تتابع بالفيديو.. حاج من ضيوف الملك: "قبيلة زورو" بجنوب إفريقيا معروفة بالتعدد ومن لم يُعدد فهو ناقص! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يونيو, 2023, 9:50 مساءً

أكد الشيخ "أبو نمر"، من قبيلة زورو في جنوب إفريقيا، أحد ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، أن قبيلة "زورو" معروفة بالشجاعة ولديها كثير من العادات ومن أهمها التعدد ومن يتزوج زوجة واحدة فهو ناقص، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين. جاء ذلك في تصريح صحفي رصدته "الخليج 365" بالفيديو خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث يستضيف البرنامج خلال هذا العام 1444هـ أكثر من 1300 حاج وحاجة، يمثلون 90 دولة من مختلف دول العالم. وقال "أبو نمر" إن قبيلة زورو بجنوب إفريقيا معروفة بكرمها حيث لا يدخل البيت ضيف إلا ويذبحون له شاة أو نحو ذلك تكريماً وتقديراً له، مضيفاً أنه من العادات أيضاً التعدد والرجل الذي يتزوج واحدة فهو رجل ناقص كما عرفوا باصطياد النمور واللبس الذي أرتديه مستوحى من الموروث القديم. أما سبب تسمية القبيلة بهذا الاسم فأرجعه إلى أنه كان هناك ملك يحكم البلاد قبل مائتي عام وأكثر، وكان يسمى الملك "شاكا زورو"، وكان شجاعاً حيث يصطاد الحيوانات، ومن حينها تسمت بهذا الاسم، حتى أصبح متداولاً بين الناس.

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