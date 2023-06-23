انت الان تتابع برشلونة تراقب.. "النصر" يضغط لإنجاز صفقة "بروزوفيتش" خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اتخذ مسؤولو نادي النصر خطوة جديدة في المفاوضات مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي التفاصيل، قال الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو :"إن نادي النصر يضغط الآن لإنجاز صفقة مارسيلو بروزوفيتش".

وأضاف: "لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن على الشروط النهائية للصفقة، ولا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين مناقشتها، المفاوضات جارية مع النصر وستستمر المحادثات لأن بروزوفيتش مفتوح للانضمام إلى النصر".

وكانت تقارير قد ذكرت أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع بروزوفيتش من أجل ضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي في الوقت الذي يراقب فيه برشلونة الدولي الكرواتي أيضًا.

ويملك بروزوفيتش 87 مباراة دولية مع منتخب بلاده وحقق المركز الثاني مع كرواتيا في مونديال روسيا 2018، والثالث في كأس العالم 2022 بقطر، إضافة إلى الميدالية الفضية في النسخة الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية.